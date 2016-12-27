В Якутии проверяют факт жестокого убийства геологами медведя

Министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев дал поручение управлению охоты республики провести тщательное расследование и принять соответствующие меры в связи с появившейся в интернете видеозаписью, на которой группа вахтовиков издевается над медведем. Об этом сообщает «Интерфакс».

На опубликованной видеозаписи видно, что после того, как зверя переехал грузовик «Урал», медведь старается встать на лапы. Однако его давит водитель на втором «Урале». Животное при этом пытается выбраться из-под колес, но один из вахтовиков бьет его железным прутом по голове, после чего медведь умирает.

Когда этот ролик был выложен в интернет, его просмотрел министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев. «Дал поручение управлению охоты провести тщательное расследование и принять соответствующие меры. Об итогах проверки мы сообщим дополнительно», — цитирует агентство слова главы ведомства.

Год назад в интернете появилось видео жестокого убийства белого медведя в Арктике.