СМИ раскрыли новые подробности берлинского теракта

Немецкие эксперты пришли к выводу, что поляк Лукаш Урбан, водитель грузовика, использованного для атаки на посетителей рождественской ярмарки в Берлине, не мог противодействовать террористу. Об это сообщает Bild.

Медики сообщили, что Урбан получил полевое ранение в голову за полтора часа (между 18:30 и 19:30 по мск) до нападения (около 20:00 по мск) на берлинцев. Возможно, он был жив, но потерял много крови и не мог осознанно помешать злоумышленнику. Ранее высказывалось мнение, что умирающий Урбан пытался вырвать руль из рук террориста.

Напомним, 19 декабря после умышленного наезда на посетителей рождественского рынка Брайтшайдплац в центре Берлина, полиция обнаружила в кабине грузовика мертвого пассажира. У машины были польские номера, зарегистрированные в Гданьске.

В результате наезда погибли 12 человек. Ответственной за теракт объявила себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство» (ИГ). Полиция объявила в международный розыск тунисца Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта.

23 декабря итальянская полиция сообщила, что Амри убит в перестрелке с сотрудниками органов правопорядка.