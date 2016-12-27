Во Владивостоке суд постановил уничтожить Библию по «пакету Яровой»

Во Владивостоке мировой суд постановил уничтожить 36 экземпляров Библии, потому что на книге не было маркировки религиозной организации, как того требует «антитеррористический пакет», разработанный депутатами Госдумы РФ Озеровым и Яровой. Об этом сообщает «Кредо.ру»

Издание ссылается на представителя международной религиозной и благотворительной организации «Армия Спасения» (The Salvation Army), которую признали виновной в нарушении. Член этой организации Денис Сницкий опубликовал на своей странице в Facebook копию постановления суда.

Судья Александр Бадеев признал, что «Армия спасения» выпускала религиозную литературу без маркировки, которая является обязательной с июля 2016 года.

Помимо уничтожения тиража русскоязычной Библии, суд также постановил изъять из продажи четыре англоязычных экземпляра Писания, а также более ста других религиозных изданий.

Как отмечает «Кредо.ру», «Армию спасения» оштрафовали на 30 тысяч рублей, что является минимальным штрафом по административной статье. Издание также уточняет, что нарушения в издании Библии и других книг нашел прокурор Ленинского района Владивостока в рамках проведенной 23 ноября этого года проверки.