В Минобороны назвали состояние бортового самописца Ту-154 удовлетворительным

Контейнер с основным бортовым самописцем потерпевшего крушение в Черном море российского самолета Ту-154 доставлен в ЦНИИ Минобороны в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«По результатам осмотра специалистами института контейнер бортового самописца находится в удовлетворительном состоянии. После проведения технической очистки в дистиллированной воде начнется его расшифровка», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, в настоящее время подводные аппараты обнаружили двигатель, стойки шасси и элементы обшивки самолета.

В свою очередь, обитаемый батискаф «Русского географического общества» приступил к визуальному осмотру объектов на наиболее сложных участках дна по траектории падения самолета. Надводная обстановка отслеживается вертолетами и беспилотными летательными аппаратами.

Об обнаружении самого важного из черных ящиков, находившегося в кабине экипажа, Минобороны сообщало 26 декабря. Данные самописца могут оказать решающе влияние на отработку версии гибели лайнера. Кроме того, следствие располагает показаниями свидетеля, который сравнил положение самолета в момент полета над Черным морем с мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо.

Сейчас главной версией является попадание посторонних предметов в двигатель. Ранее эксперты не смогли обнаружить на телах погибших и фрагментах самолета следов взрывчатки. Повреждения корпуса, которые могли бы заставить предположить внешнее воздействие, также не найдены.