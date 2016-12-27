Расшифрованы первые данные с самописца Ту-154

Эксперты провели предварительный анализ данных бортового самописца самолета Министерства обороны РФ Ту-514, потерпевшего крушение над Черным морем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимный осведомленный источник.

Полученные данные делают приоритетной версией человеческий фактор – ошибку пилота, заявил собеседник агентства: «Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной».

Официального подтверждения данной информации нет.

Напомним, авиакатастрофа произошла рано утром 25 декабря. Самолет Ту-154 вылетел из Сочи в Сирию. На его борту находились 92 человека, включая членов ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащих, журналистов, и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Лайнер рухнул в Черное море практически сразу после взлета.

Ранее сообщалось, что контейнер с основным бортовым самописцем Ту-154 доставлен в ЦНИИ Минобороны в Люберцах. Специалисты пришли к выводу, что он находится в удовлетворительном состоянии.