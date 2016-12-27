По делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске возбуждено дело против замминистра

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье о халатности в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Соответствующая информация размещена на официальном сайте СКР.

«Еще в 2008 году между министерством и М. Акперовым был заключен договор аренды земельного участка. В свою очередь сотрудники министерства должны осуществлять контроль за исполнением условий договора. В 2015-2016 годах они трижды устанавливали факты нарушения законодательства о реализации алкогольной продукции в этом павильоне. Арендатору выносились неоднократные предупреждения и штрафы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ноябре 2016 года Нефедовой было передано дело, где отражались все нарушения в павильоне. Однако замминистра ограничилась лишь предупреждением в отношении Акперова вместо того, чтобы обратиться в суд для расторжения договора аренды.

«Это привело к тому, что работа павильона была продолжена и в декабре текущего года в нем реализовывалась спиртосодержащая жидкость "Боярышник", которая стала причиной массовой гибели людей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления», — пояснили в СКР.

В рамках расследования дела о халатности был задержан заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов, однако в СКР рассказали, что он в настоящее время по состоянию здоровья помещен в медицинское учреждение.

«На основании комиссионного медицинского заключения суд отказался рассматривать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. После окончания лечения Лужнова следствие намерено вернуться к указанному вопросу», — рассказали в ведомстве.

Напомним, по последним данным, в Иркутске от употребления контрафактного средства для принятия ванн «Боярышник», содержащего метанол, умерли 77 человек.