СКР предъявил обвинения семерым фигурантам дела об отравлении «Боярышником»

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения семерым фигурантам уголовного дела о массовом отравлении спиртовым средством для ванн «Боярышник» в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Семи лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что по этому делу задержаны 22 человека.

19 декабря в Иркутске запретили продажу спиртосодержащей жидкости «Боярышник». По последним данным, в результате приема этой жидкости внутрь умерли более 70 человек.