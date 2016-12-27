Эрдоган обвинил США в поддержке «Исламского государства»

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наличии у него доказательств поддержки, оказываемой американской коалицией запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство», передает Reuters.

Президент Турции отметил, что США обвиняли его в поддержке террористов в Сирии, тогда как на деле оказывают ее сами организациям ИГ, YPG («Отряды народной самообороны») и ПДС («Демократический союз»).

«Это очень явно. У нас есть подтвержденные доказательства, включая фотографии и видео», — заверил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

«Демократический союз», о котором говорил Эрдоган, — это крупнейшая в Сирии курдская партия, которую турецкие власти называют террористической организацией. Она связана с запрещенной Анкарой Рабочей партией Курдистана (РПК), а «Отряды народной самообороны» и «Женские отряды обороны» находятся у нее в подчинении.

В сирийском конфликте они, как считают в Турции, выступают обособленно и стоят на защите курдских районов от террористов «Исламского государства».