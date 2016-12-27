В Киеве подтвердили запрет на участие россиян в «Евровидении-2017»

Российские музыканты, включенные в «черный список» Службы безопасности Украины (СБУ), не смогут участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, сообщает украинское издание «Лига.net» со ссылкой на исполнительного продюсера мероприятия Александра Харебина.

«Он [исполнитель, входящий в чtрный список СБУ] не сможет участвовать. Запрет на въезд конкретных людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, существует. Компетентные органы нашей страны будут принимать решение при возникновении подобной ситуации. Это внутреннее дело нашего государства», — подчеркнул Харебин в интервью изданию.

12 декабря вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что «черные списки» российских деятелей культуры не будут отменять на время «Евровидения». Ранее Европейский вещательный союз, который является организатором конкурса , ведет переговоры с украинскими властями об отмене черных списков для российских артистов на время проведения «Евровидения-2017» в Киеве.