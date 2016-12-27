Российские ритейлеры пожаловались в ФАС на Visa и Mastercard

Глава ассоциации товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Александр Онищук сообщил о поданной в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобе на действия Visa и Masterсard. Об этом пишет RNS.

В РАТЭК усматривают признаки нарушения закона о защите конкуренции, в частности при установлении платежными системами стоимости эквайринга (при определении размера межбанковской комиссии). ФАС просят разобраться в возможном злоупотреблении Visa и Masterсard доминирующим положением.

«В России доля безналичных платежей в общей денежной массе составляет 29%. Стоимость торговой уступки (эквайринга) для компаний, работающих в сфере реализации непродовольственных товаров и услуг варьируется от 1,4% с каждой транзакции для самых крупных, до 2% — для имеющих средние обороты. Стоимость эквайринга в интернете намного выше и варьируется от 1,6% до 3,5% в зависимости от оборотов компании», — говорится в сообщении РАТЭК.

Ассоциация также просит ФАС выработать меры для повышения прозрачности формирования стоимости эквайринга. В настоящее время ставки межбанковской комиссии варьируются от 0,5% до 2,1%. При этом действуют разные тарифы для совершения операций по одной и той же карте за разные типы товаров и услуг.

«При оплате простой дебетовой картой с чипом Masterсard продовольственных товаров межбанковская комиссия составляет 1,3%, при оплате бензина — 1,2%, при оплате услуг турагентств — 1%. Самые высокие тарифы установлены для ритейлеров, реализующих непродовольственные товары. Так, при оплате одежды, бытовой техники или электроники межбанковская комиссия составляет 1,6%», — отметили в ассоциации.

В РАТЭК входят около 60 компаний. Среди них — «Эльдорадо», «М.Видео», Медиа-Маркт-Сатурн, Intel, Apple, LG, Samsung, Whirlpool Indesit, Яндекс, Google. Жалобу ассоциации поддержали также «Опора России», АКОРТ и АКИТ.