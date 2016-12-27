Актриса из «Звездных войн» умерла после сердечного приступа

Американская актриса Керри Фишер, известная всему миру как исполнительница роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», скончалась из-за последствий сердечного приступа, пишет People со ссылкой на представителя семьи покойной.

«Она была любима миром, и ее потеря невосполнима», — передала через него журналистам дочь Кэрри Фишер, Билли Лаурд.

Напомним, 24 декабря 60-летнюю актрису экстренно госпитализировали в критическом состоянии из-за сердечного приступа, который она перенесла в полете из Лондона в Лос-Анджелес. В полиции рассказывали, что вызов в экстренные службы с борта самолета поступил с формулировкой «остановка сердца»

Впоследствии СМИ сообщали, что состояние Керри Фишер нормализовалось и оценивается как стабильное. Однако, судя по всему, эти сообщения не соответствовали действительности.