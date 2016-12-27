Путин дал старт подаче газа в Крым

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт на поставку газа по новому газопроводу Краснодарский край – Крым. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В открытии газопровода приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, а также временно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Дмитрий Овсянников. Генеральный директор «Черноморнефтегаза» Игорь Шабанов и диспетчер Сергей Круликовский сообщили о готовности системы к запуску.

«Хочу вас всех поздравить: и вас, всех, кто находится сейчас в месте, которое будет, надеюсь, символичным на длительную перспективу, имея в виду решение всех вопросов, связанных с энергоснабжением Крыма, и всех крымчан, строителей, всех, кто работал над этим очень важным, нужным для всей страны и для Крымского полуострова проектом», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что запуск газопровода имеет важное значение для развития Крыма: поступление российского газа позволит создать «совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, рекреационного комплекса, развития социальной сферы в Крыму и Севастополе».

Путин добавил, что в 2017-2018 году на базе поступающего газа в Крыму будут построены две электростанции мощностью по 470 мегаватт каждая. Ожидается, что они покроют все текущие потребности полуострова.

Глава государства рассказал о планах в ближайшее время построить и реконструировать 70 километров магистральных газопроводов и еще 2,5 тысячи межпоселковых.

Российский лидер выразил также слова благодарности инженерам и строителям за то, что работа была сделана качественно и в срок. Он отметил, что эта же организация занимается строительством Крымского моста.