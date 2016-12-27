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27 декабря 2016, 13:55
Борис Грызлов Дмитрий Рогозин отставки-назначения

Грызлов возглавил ракетную корпорацию вместо Рогозина

Борис Грызлов
Борис Грызлов
фото: inforesist.org

Председателем совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) избран Борис Грызлов, сменив на этом посту вице-премьера Дмитрия Рогозина. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате Грызлова.

«Решение принято единогласно», — сообщил представитель аппарата Грызлова.

​КТРВ занимается разработкой высокоточного оружия, а также производит ряд продукции гражданского и двойного назначения. В состав корпорации входят 30 предприятий.

Экс-министр МВД России и спикер Госдумы Борис Грызлов является председателем Высшего совета партии «Единая Россия» и представителем РФ в Минске в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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