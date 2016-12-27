Грызлов возглавил ракетную корпорацию вместо Рогозина

Председателем совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) избран Борис Грызлов, сменив на этом посту вице-премьера Дмитрия Рогозина. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате Грызлова.

«Решение принято единогласно», — сообщил представитель аппарата Грызлова.

​КТРВ занимается разработкой высокоточного оружия, а также производит ряд продукции гражданского и двойного назначения. В состав корпорации входят 30 предприятий.

Экс-министр МВД России и спикер Госдумы Борис Грызлов является председателем Высшего совета партии «Единая Россия» и представителем РФ в Минске в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.