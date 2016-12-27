Российские хоккеисты проиграли канадцам на старте молодежного ЧМ

Молодежная сборная России в стартовом мачте на чемпионате мира по хоккею проиграла команде Канады со счетом 3:5. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Шайбы забросили Михаил Сергачев (10-я минута), Кирилл Капризов (46), Егор Рыков (51), Тайсон Йост (4), Дилан Стром (34, 50), Николя Руа (38) и Мэтт Барзал (44).

Российские спортсмены вышли на игру с черными повязками, почтив память жертв крушения над Черным морем.

28 декабря российские хоккеисты будут играть со сборной Латвии. Канадцы в этот же день проведут матч со сборной Словакии.

В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто — России, Канады, США, Словакии и Латвии.

Перед началом турнира тренер молодежной сборной РФ по хоккею Валерий Брагин заявил, что спортсмены не имеют права помогать соперникам, допуская ошибки: «Мы должны играть правильно тактически, играть без грубейших ошибок на чемпионате мира. Да, мы можем и проиграть, это хоккей, все бывает. Но для этого противник должен приложить максимум мастерства и максимум усилий».