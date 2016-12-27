Мексиканская авиакомпания приостановила полеты Sukhoi Superjet 100

Мексиканская авиакомпания Interjet приостановила полеты российских лайнеров Sukhoi Superjet 100 из-за сообщения властей РФ о найденном дефекте стабилизатора данной модели самолета. Об этом компания сообщила в официальном Facebook.

В заявлении отмечается, что в парке Interjet находятся более 20 лайнеров Superjet 100, поэтому авиакомпания намерена проверить исправность самолетов, так как безопасность пассажиров и воздушных судов является для перевозчика «приоритетной задачей».

Авиакомпания также уточнила, что приостановка полетов Sukhoi Superjet 100 не связана с крушением Ту-154.

23 декабря Росавиация потребовала проверить Sukhoi Superjet 100, после того как авиакомпания «ИрАэро» обнаружила дефект в стабилизаторе самолета. Производители лайнера заявили, что этот дефект не способствует «возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации». Между тем, после проверки Росавиация временно запретила полеты нескольких Sukhoi Superjet 100.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы по России из-за дефекта самолетов Sukhoi Superjet 100.