Иностранные инвестиции в фонды РФ установили рекорд с 2010 года

Объем вложений международных инвесторов в российские фонды с начала текущего года стал максимальным с 2010 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Citibank.

Издание ссылается на информацию Emerging Portfolio Fund Research. Согласно данным, с начала текущего года совокупный объем вложений в фонды, ориентированные на российские акции, превысил 727 млн долларов.

В результате он оказался самым большим с 2010 года. В тот год приток средств в фонды РФ составил 3,3 млрд долларов.

Кроме того, результат текущего года стал первым положительным с 2012 года. Тогда инвесторы принесли в российские ценные бумаги 410 млн долларов.

За неделю, закончившуюся 22 декабря, приток инвестиций в российские фонды составил 120 млн долларов. Неделей ранее приток средств оказался максимальным с первого квартала 2011 года и достиг 451 млн долларов.

В начале декабря иностранные портфельные инвестиции в фондовый рынок России за неделю составили 261 млн долларов, что было рекордом с мая 2013 года. Эксперты отмечали, что привлекательность российских фондов повысилась благодаря росту цен на нефть, а также «надежде на улучшение отношений» между США и Россией после избрания президентом Дональда Трампа.