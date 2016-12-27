Нетаньяху посулил агрессивный ответ на антиизраильскую резолюцию ООН

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив «агрессивно ответит» на резолюцию Генассамблеи ООН о запрете строительства на палестинских территориях, пишет Haaretz.

«Наша реакция будет мудрой и агрессивной. Тогда все страны поймут неприемлемость для нас того, что произошло в ООН», — заверил израильский политик.

Нетаньяху считает, что другие страны испытывают уважение к сильным государствам, способным за себя постоять, тогда как «пресмыкающиеся и склоняющиеся головы страны» никто не уважает.

Израиль, по словам его премьер-министра, относится к числу первых и обладает «сильнейшим национальным самосознанием».

«Мы не будем подставлять вторую щеку. Пора заканчивать с эмигрантским менталитетом», — пояснил Нетаньяху.

Напомним, после принятия резолюции ООН он назвал ее «постыдной». Кроме того, Нетаньяху раскритиковал администрацию президента США Барака Обамы за то, что он не отстаивает перед Организацией объединенных наций интересы своего союзника.