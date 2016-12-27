Израиль ответил на резолюцию ООН ограничением контанков со странами

Израиль временно ограничит связи со странами, которые проголосовали в Совете Безопасности ООН в поддержку резолюции, осуждающей поселенческую активность Израиля на палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД страны Эммануэля Нахшона.

Как пояснил собеседник агентства, данная ответная мера распространяется на взаимодействие внешнеполитического ведомства с посольствами этих стран в Израиле и обмен визитами высокопоставленных чиновников.

Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив «агрессивно ответит» на резолюцию Генассамблеи ООН о запрете строительства на палестинских территориях

Ранее министр обороны Израиля, лидер партии «Наш дом – Израиль»(НДИ) Авигдор Либерман призвал евреев Франции переезжать в Израиль в связи с политикой Франции в отношении еврейского государства и запланированной на 15 января в Париже конференцией по ближневосточному урегулированию.