Кадыров выразил уверенность в непричастности Геремеева к убийству Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «придуманными» подозрения в причастности к убийству Бориса Немцова в адрес экс-главы батальона «Север» внутренних войск МВД Руслана Геремеева. Об этом он сообщил «Дождю».

«Если суд заберет, посадит на скамью подсудимого, то видно будет. Геремеев абсолютно, если меня спросить, не виноват. Потому что это придуманное дело. Я на тысячу процентов уверен, что он не виноват. Мы все знаем, кто виноват, что и как. Просто вам интересно как-то дойти до Кадырова», — сказал он.

Ранее стало известно, что Руслан Геремеев и его племянник Артур вызваны на допрос в суд по делу об убийстве политика Бориса Немцова в качестве свидетелей. Однако 13 декабря на допрос они оба не явились.

В конце ноября Кадыров заявил, что кроме «болтологии» после Немцова ничего не осталось.

«Зная, что от Бориса Ефимовича больше нет пользы, его друзья решили одним залпом убрать двоих: застрелив Немцова, устранить Кадырова», — заявил он, добавив, что его вывести из себя ложью и провокациями не получится.

Кадыров также сообщил, что первым же самолетом вылетит в Москву для дачи показаний по делу об убийстве. Однако Московский окружной военный суд отклонил ходатайство адвоката потерпевшей стороны.