В российском кабмине пообещали продажу валокордина и йода по рецептам

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин заявил, что со второго квартала 2017 года валокордин в аптеках будет отпускаться по рецепту, передает ТАСС.

«Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты. Я думаю, что (валокордин) отпускаться будет в аптеках по рецепту», — рассказал Хлопонин.

Он также сообщил, что в настоящее время идет обсуждение списка рецептурных препаратов и решается вопрос о необходимости включения в него валокордина, йода, зеленки и других спиртосодержащих препаратов.

«Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения — однозначно (войдут в список)», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что теперь регламентирована продажа в аптеках лекарств, содержащих спиртовые настойки. Теперь гражданину возможно будет приобрести единоразово не более двух таких препаратов.