Киссинджера назвали возможным посредником между США и Россией

Бывший глава Госдепартамента США Генри Киссинджер может выступить в роли посредника в отношениях между Москвой и Вашингтоном после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет Bild.

Издание ссылается на сведения европейских спецслуцжб, а они, в свою очередь, исходили из информации, полученной от источников из команды Трампа.

Эти источники утверждают, что Киссинджер располагает собственным планом выстраивания американо-российских отношений в новом ключе.

В частности, бывший госсекретарь предлагает Вашингтону «признать преобладание России на юго-западных территориях бывшего СССР — от Белоруссии и Украины, через Грузию и до Казахстана», а также добиваться отмены санкций против России.

По словам источников, Трамп действительно собирается последовать совету Киссинджера относительно антироссийских санкций.

Основная идея экс-главы Госдепа по поводу выстраивания отношений с Россией сформулирована в публикации Bild как своего рода обмен: РФ «гарантирует безопасность на востоке Украины, а взамен Запад не вмешивается в крымский вопрос».

Киссинджер, как утверждает издание, считает Трампа «уникальным» в роли будущего главы государства, а его правление — лучшим временем для налаживания отношений с Москвой на фоне «все более воинственного Китая».