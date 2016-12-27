СМИ процитировали последние слова в кабине Ту-154

Источник, близкий к следствию по делу о гибели Ту-154 Минобороны РФ, рассказал о результатах расшифровки показаний бортового самописца авиалайнера, передает Life.

По словам источника, речь идет о речевой записи, на которую фиксировались переговоры в кабине пилотов. Она, как выяснилось после извлечения самописца со дна Черного моря, оказалось не повреждена.

«Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с...! Командир, падаем!"», — цитирует Life слова источника.

По его словам, второй — параметричекий — самописец Ту-154 до сих пор не доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил. Соответственно, нет и сведений о том, когда начнется расшифровка его показаний.

Напомним, ранее стало известно о том, что расшифровка обнаруженного черного ящика Ту-154 позволила оставить в качестве основной версии крушения самолета ошибку пилота, или так называемый человеческий фактор.