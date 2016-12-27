Лавров предложил США возродить межведомственное общение с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров призвал администрацию избранного президента США Дональда Трампа возобновить межведомственное общение с Россией и наладить конструктивный диалог. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«Для начала нужно возобновить межведомственное общение, практически полностью свернутое. У нас была очень хорошо себя показавшая двусторонняя Президентская комиссия, которая включала 21 рабочую группу по широкому спектру направлений сотрудничества, но в марте 2014 года Вашингтон "заморозил" ее деятельность», — сказал Лавров.

Дипломат подчеркнул, что в случае готовности США к совестному преодолению глобальных и региональных проблем, появится возможность преодолеть «тяжелейший ущерб, нанесенные отношениям при Бараке Обаме».

«Сейчас, наверное, преждевременно говорить о том, как пойдет работа с республиканской командой по конкретным вопросам. В любом случае нужно дождаться инаугурации Трампа 20 января будущего года и вступления в должность выдвинутых им руководителей ведомств, отвечающих за нацбезопасность и внешние дела. Делать выводы на перспективу можно будет, когда мы установим официальные контакты с новой администрацией и увидим ее практические шаги», — сообщил министр.

Напомним, 22 июня комитет по разведке американского сената решил возродить спецгруппу для противодействия российскому шпионажу, существовавшую в годы холодной войны. В соответствии с одобренным законопроектом, она будет ежемесячно собираться для «выявления российских шпионов, раскрытия политических убийств, совершенных по заданию из России, а также обнаружения организаций, являющихся прикрытием для российских операций по манипулированию СМИ».