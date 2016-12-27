Лужкова выписали из больницы

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков выписан из больницы, куда он был экстренно госпитализирован несколькими днями ранее, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Боткинской больнице.

«Лужкова выписали еще в понедельник, 26 декабря, поскольку состояние его здоровья полностью нормализовалось», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, Лужкову стало плохо во время деловой встречи в библиотеке МГУ. К нему были экстренно вызваны медики для оказания необходимой помощи.

Позднее экс-мэр столицы сообщил, что у него обнаружено воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции и его выпишут из больницы через пару дней.