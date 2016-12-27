В Калужской области открыли движение на 174-м км трассы М3

20 декабря в Калужской области состоялась торжественная церемония открытия движения на транспортной развязке «174 километр» автомобильной дороги М-3 «Украина». В мероприятии приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, председатель правления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах, заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «ДСК «АВТОБАН» Александр Ракецкий, члены регионального кабинета министров, дорожники, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Объем вложенных в строительство средств составил около миллиарда рублей.

Поздравляя дорожников с окончанием работ, губернатор области отметил, что в результате их слаженной грамотной работы транспортная развязка введена в эксплуатацию на год раньше намеченного срока. «Благодаря вашему труду область в этом году получает 50 километров дороги, отвечающей всем современным требованиям. Это очень большая победа и большой результат не только для региона, но и для всей страны. Пятая часть всех введенных в Российской Федерации в эксплуатацию дорог в 2016 году построена в Калужской области», – подчеркнул он.

Говоря о перспективах сотрудничества с Государственной компанией «Автодор» и подрядной организацией «ДСК «АВТОБАН», Анатолий Артамонов выразил надежду, что взаимодействие будет происходить «так же эффективно и мы получим еще более хорошие условия и для развития экономики, и для развития туризма, и для организации жизни на территории области».

«Хорошие дороги – важнейший показатель качества жизни человека на земле», – резюмировал губернатор.

Транспортная развязка «174 километр» расположена в месте пересечения с автодорогой I категории «Калуга – Медынь». Ее схема выполнена по типу «труба» – максимально приближенные другу к другу шоссе – для экономии занимаемых земель и уменьшения перепробега автомобилей.

В составе развязки два путепровода (длиной 79,58 м и 85,58 м соответственно) через основную дорогу на направлениях «Калуга – Медынь» и «Медынь – Калуга». Отделение поворачивающих потоков от скоростного движения достигается устройством разделительной полосы шириной 2,75 м. Трасса освещена, установлено 278 световых опор.