Онищенко признал разрушение ментального единства России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко констатировал разрушение ментального единства России. Об этом Онищенко заявил в интервью «Национальной службе новостей»

«На Дальнем Востоке в школах директор отличников, если деньги появляются, отправляет в Сеул, в Диснейленд. Я ему говорю, что ж ты не в Москву отправляешь, Красную площадь посмотреть? А он мне: "В Сеул я троих отправлю, а в Москву только одного". Это уже психология, ментальность, что они не в России живут», — сказал Онищенко.