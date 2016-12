СМИ сообщили о героиновой зависимости певца Джорджа Майкла‍

Известный певец Джордж Майкл, умерший рано утром в католическое рождество 25 декабря, в течение последнего года жизни боролся с героиновой зависимостью, пишет The Telegraph со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, музыканту несколько раз оказывали скорую медицинскую помощь в связи с употреблением героина

«Удивительно, как он смог продержаться так долго», — рассказал источник.

Отмечается, что сердечная недостаточность является частой причиной смерти героинозависимых наркоманов.

Еще один анонимный источник рассказал, что в последнее время певец сильно изменился и все чаще носил очки. Он отметил, что Майкл был очень застенчивым человеком, предпочитал не выставлять свою жизнь напоказ, а с поклонниками общался только в социальной сети.

Пользователи интернета, между тем, рассказывают о поддержке певцом благотворительных организаций. Некоторые сообщают о том, как Джордж Майкл помогал людям по велению души.

A woman on 'Deal Or No Deal' told us she needed £15k for IVF treatment. George Michael secretly phoned the next day and gave her the £15k.