Власти Москвы пообещали семьям жертв крушения Ту-154 по миллиону рублей

Московское правительство заявило о своих планах по выплате семьям жителей города, чьи родные стали жертвами крушения Ту-154, по 1 млн рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя мэрии.

«Кроме того, им будут положены и федеральные выплаты», — сообщил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство обороны обещало выплатить семьям погибших при крушении самолета по 5,8 млн рублей компенсации, не делая при этом различий между военными и гражданскими.

Напомним, по последним данным, поступившим от источника в силовых структурах, пилот Ту-154 мог пытаться сесть на воду — об этом, как он утверждает, свидетельствуют повреждения хвостовой части, которую обнаружили и извлекли из воды.