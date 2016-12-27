В МВД узнали мотив угрожавшего взорвать отделение ВТБ мужчины

В Министерстве внутренних дел России рассказали о причинах, побудивших мужчину ворваться в одно из отделений банка ВТБ в Подмосковье с угрозами его подрыва. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

«Сегодня в 10:30 в одно из кредитных учреждений города Орехово-Зуево вошел мужчина, облил себя неустановленной жидкостью и стал кричать, что покончит жизнь самоубийством, требуя понизить ему ставку по кредиту. Прибывшие на место происшествия полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали правонарушителя, который успел нанести себе ножовое ранение», — сообщили в МВД.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что мужчина доставлен в больницу. По факту происшествия проводится проверка.