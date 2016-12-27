В МГУ допустили срыв проверки диссертации Мединского

Сотрудник кафедры источниковедения МГУ Татьяна Горячева сообщила, что намеченное на 27 декабря первое заседание по делу о диссертации министра культуры России Владимира Мединского не состоялось. Об этом пишет РБК.

Диссертационный совет истфака должен был определиться, кто будет анализировать научную работу Мединского. Однако член диссовета Николай Борисов заявил, что десять дней назад он и коллеги получили уведомление о переносе заседания. «Дата нового заседания мне неизвестна. Как и причины переноса», — рассказал Борисов.

Отметим, что вопрос о лишении министра культуры ученой степени пытаются рассмотреть уже во втором вузе. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) приняла решение передать на рассмотрение этот вопрос в МГУ в связи с тем, что Уральский федеральный университет имени Ельцина не смог уложиться в установленный двухмесячный срок рассмотрения дела.

Стоит отметить, что этот же срок истекает у МГУ 25 января 2017 года. В случае, если в вузе не смогут рассмотреть вопрос по диссертации Мединского его работа снова вернется в ВАК, уверена бывший член диссовета МГУ Нина Рогалина.

Напомним, в апреле 2016 года участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление о лишении министра ученой степени. По его мнению диссертация Мединского не представляет научной ценности. Бабицкого поддержали некоторые члены Российской академии наук (РАН).