Набиуллина спрогнозировала отсутствие больших потрясений на валютном рынке

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что ЦБ РФ не ожидает мощных потрясений на валютном рынке при любом сценарии развития экономики, передает телеканал «Россия 1».

«Потому что плавающий курс является, скажем так, амортизатором для внешних шоков», — отметила Набиуллина.

По ее словам, курс рубля существенно зависит от мировых цен на нефть, однако в последнее время эта зависимость снизилась. «При том же изменении цен на нефть рубль у нас реагирует в два раз меньше», — констатировала Набиуллина.

Напомним, в середине октября глава Центробанка России заявила о готовности сдерживать укрепление реального курса российской валюты. Она пояснила, что даже если Банк России будет вмешиваться в регулирование валютного рынка, то сможет повлиять только на номинальный курс рубля.