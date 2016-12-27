«Ночные волки» выиграли президентский грант на «единение братских народов»

Российский байк-клуб «Ночные волки», возглавляемый Александром «Хирургом» Залдостановым, выиграл грант президента РФ в 3,1 млн рублей на проект «Славянский мир». Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Как уточняется в заявке, проект «Славянский мир» заключается в «мотоциклетных и автомобильных паломничествах, целью которых является «единение братских славянских народов путем общественной дипломатии».

Кроме того, Всероссийская организация ветеранов «Боевое братство» получила 3 млн рублей на патриотический автопробег от Калининграда до острова Русский с показом спектакля «Молодая гвардия». Согласно этой заявке, целью проекта является объединение народа России вокруг подвига молодогвардейцев.

В свою очередь, Фонд «Согрей добром» получил 5 млн рублей на поездку студентов столичных вузов на Северный Кавказ для «укрепления связей со сверстниками». В комментарии к заявке отмечается, что студенты должны провести акцию «патриотической, межкультурной, экологической направленности».

Ранее движение «Бессмертный полк России» выиграло государственный грант в размере 3 млн рублей на создание всероссийской горячей линии для противодействия «политике информационной войны, манипулятивным технологиям, нацеленным на негативную переоценку событий и итогов Второй мировой, Великой Отечественной войны».

Пермская организация «Социатива» также выиграла грант почти на 9 млн рублей на забег «Москва – Пекин: навстречу будущему», который проведет российский ультрамарафонец Александр Капера.