СМИ узнали об отсутствии следов взрывчатки на обломках Ту-154

На телах погибших и фрагментах самолета Ту-154, потерпевшего катастрофу на Черном море 25 декабря, эксперты не обнаружили следов взрывчатки. Также не обнаружены повреждения, которые бы позволили говорить о внешнем воздействии на авиасудно. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«К настоящему времени эксперты-криминалисты не обнаружили на обломках самолета и телах погибших следов, свидетельствующих о том, что на лайнер могло быть оказано внешнее воздействие», — заявил собеседник агентства.

В связи с этим он отметил, что «версия теракта на данный момент не находит подтверждения».

Еще один источник обратил внимание, что версия теракта не рассматривается из-за показаний свидетелей катастрофы, а запись с вспышкой в небе у побережья Сочи была сделана позднее крушение Ту-154.

«Факт, что пилот не подал сигнал SOS, объясняется тем, что пилоты находились в стрессовом состоянии: в критическом состоянии они пытались спастись, речь шла о секундах. И понятно, что им было не до того, чтобы подать сигнал», — предположил собеседник «Интерфакса».

Самолет Минобороны Ту-154 разбился утром 25 декабря в акватории Черного моря, через несколько минут после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова, а также главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию для Новогоднего поздравления российских военнослужащих.