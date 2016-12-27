СМИ узнали об отказе правительства от рецептурной продажи йода и зеленки

Раствор бриллиантового зеленого (зеленка) и йод не будут продаваться в российских аптеках по рецептам. Об этом РИА Новости сообщил собственный источник в правительстве.

Однако собеседник агентства подчеркнул, что это «не отменяет ранее принятых решений Роспотребнадзора».

Напомним, 27 декабря вице-премьер РФ Александр Хлопонин сообщил, что велика вероятность, что со второго квартала 2017 года валокордин будет отпускаться по рецепту. Он также рассказал, что правительство обсуждает возможность включения в рецептурный список йода, зеленки и прочих спиртосодержащих лекарств.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству ужесточить нормы оборота спиртосодержащих препаратов. 23 декабря министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова пообещала, что ее ведомство не будет изымать из российских аптек спиртосодержащие лекарственные препараты.

Мера получила актуальность после гибели в Иркутске 77 человек в результате отравления спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник».