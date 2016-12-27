СМИ узнали о возможной попытке пилота Ту-154 сесть на воду

Источник в силовых структурах сообщил журналистам, что командир экипажа потерпевшего крушение над Черным морем Ту-154, мог пытаться сесть на воду, передает ТАСС.

По его словам, этот вывод напрашивается на основе анализа разрушений хвостовой части самолета, которая была извлечена водолазами со дна Черного моря и доставлена на берег.

«Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду», — утверждает источник.

Напомним, ранее Минобороны сообщило, что самый важный черный ящик — один из трех — располагается именно в хвостовой части, которую уже удалось обнаружить и поднять на поверхность вместе с двигателем.