Кремль выступил за участие Киссинджера в восстановлении отношений с США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствовал бы участие экс-госсекретаря США Генри Киссинджера в восстановлении отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом пишет RT.

«Киссинджер по-прежнему является одним из мудрейших политиков, умнейших экспертов, который в том числе обладает глубочайшей экспертизой в плане российских дел и в плане российско-американских отношений», — пояснил Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул большой опыт Киссинджера, который можно положительно применить в урегулировании российско-американских отношений.

«Безусловно, если такие экспертные знания и накопленный за десятилетия богатейший опыт каким-то образом будут востребованы, мы бы это только приветствовали. Но востребованность и применимость этого опыта — это не наше дело, это дело наших американских коллег, и мы не можем в это вмешиваться», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что Киссинджер разработает план по нормализации отношений между США и РФ для избранного американского президента Дональда Трампа.