Минкульт начал проработку идеи штрафов за скачивание пиратского контента

Российское министерство культуры прорабатывает различные варианты ужесточения антипиратского законодательства, передает RNS со ссылкой на главу ведомства Владимира Мединского.

По его словам, наиболее вероятный вариант, который Минкульт впоследствии предложит рассмотреть правительству, — это введение штрафов за скачивание пиратского контента в интернете.

Мединский отметил, что в разработке мер по ужесточению антипиратского законодательства принимают участие не только специалисты министерства культуры, но и депутаты Государственной думы.

«Штрафы — это лишь одна из предлагаемых мер», — анонсировал министр.

Напомним, в мае минувшего года в России вступили в силу поправки, регламентирующие блокировку интернет-ресурсов, уличенных в публикации нарушающего авторские права контента.

В частности, после первого судебного решения администрация сайта обязана удалить весь противоправный контент, а после двух решений суда, вынесенных в пользу правообладателей, сайт может быть заблокирован на постоянной основе.

В начале нынешнего года такой блокировке подвергся крупнейший торрент-трекер рунета — Rutracker.org. Иск в отношении этого ресурса подавало издательство «Эксмо», которому принадлежат права на распространение литературных произведений Александра Громова и Дарьи Донцовой.

Впоследствии стало известно, что российские интернет-пользователи все же могут получить доступ к заблокированному торрент-трекеру — когда тот перешел на новый домен.

Отметим, что идея введения штрафов за скачивание пиратского контента из Сети муссируется достаточно давно. Последнее упоминание о ней появлялось в СМИ в октябре, но вскоре было опровергнуто депутатами Госдумы, заверившими, что такая возможность не рассматривается. Против введения этих штрафов в отношении пользователей выступил и российский интернет-омбудсмен Герман Клименко.