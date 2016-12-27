«Победа» разрешила Дедам Морозам и Снегурочкам бесплатно провозить подарки

С 27 декабря по 8 января пассажирам, одетым в костюм Деда Мороза или Снегурочки, на маршрутах лоукостера «Победа» будет разрешено бесплатно провозить мешок или рюкзак с подарками. Об этом сообщает пресс-служба низкобюджетной авиакомпании.

Мешок может содержать не более 10 кг, а костюм сказочных персонажей должен соответствовать устоявшимся стандартам, а именно, обязательно включать в себя бороду или косу.

В сообщении пресс-службы сказано, что причиной акции стала убежденность руководства лоукостера в том, что подарки для детей и взрослых должны доставляться бережно.

В конце июля лоукостер «Победа» заявил о своей готовности не взимать с пассажиров плату за провоз двух предметов ручной клади — но только в том случае, если ей позволят при этом взимать плату за багаж. В настоящее время только эта компания на российском авиарынке берет за провоз ручной клади от 999 рублей по предоплате, и до 1,5-2 тысяч рублей при оплате в кассе аэропорта.