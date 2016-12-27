РПЦ утвердила текст молитвы о прощении аборта

Священный Синод Русской православной церкви решил утвердить и опубликовать молитву о прощении убийства нерожденных младенцев, говорится в сообщении на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата (СИНФО).

Руководитель отдела Владимир Легойда, комментируя новость, заявил, что утверждение текста «Последования покаянного молебна о прощении греха убийства чад во утробе» является очень важным.

Текст, по словам Легойды, уже утвержден и отправлен в издательство Московской патриархии, которое включит его в молитвословы.

Отметим, что в настоящее время на сайтах православной направленности опубликовано множество альтернативных текстов молитв, которые женщинам предлагается читать после аборта.

Напомним, в минувшем сентябре патриарх Московский и всея Руси призвал запретить аборты в России, однако потом признал, что эта мера не представляется возможной — однако Русская православная церковь все же предлагает вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования.