Британские ясени оказались способны противостоять тяжелой болезни

С 1996 года в Европе стремительно распространяется неизвестное ранее заболевание деревьев, которое получило называние усыхание ясеней (ash dieback). Пораженные деревья быстро теряют листья, у них начинает отмирать крона и появляются очаги некроза в древесине. Впервые болезнь ясеней была обнаружена в леса Польши, затем она распространилась в Литве, Латвии, Эстонии и Белоруссии. В последние десять лет она проникла в Данию, Швецию, Чехию, Германию, Австрию, Словению, Украину, Швейцарию, Бельгию, Францию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Люксембург, Румынию, Великобританию и Ирландию. В 2012 году усыхание ясеней впервые отмечено в России.

Болезнь вызывает патогенный грибок, получивший название Hymenoscyphus fraxineus. Он весьма похож на давно изученный и безобидный грибок Hymenoscyphus albidus, который разлагает опавшую листву. Основная жертва грибка – ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), также поражается им ясень узколистный (Fraxinus angustifolia). К нынешнему моменту от усыхания погибли 90 % ясеней Дании.

Пораженные грибком листья. Фото: Wikimedia Commons

Финансируемый правительством Великобритании Living Ash Project направлен на отбор деревьев, наиболее устойчивых к грибку. Ученые под руководством Ричарда Баггза (Richard Buggs) из Лондонского университета королевы Марии и Королевских ботанических садов в Кью предприняли генетическое исследование. Был секвенирован геном британского ясеня, растущего на холмах Котсуолд-Хилс, а также 37 деревьев из других стран Европы. Ученые смогли определить генетические маркеры, которые показывают устойчивость дерева к усыханию. Затем по данным маркерам было изучено более сотни британских ясеней. В результате ученые убедились, что хотя немногие из британских деревьев имеют иммунитет болезни, некоторые из них поражаются грибком значительно меньше, чем деревья из Дании.

Однако Ричард Баггз и его коллеги установили, что устойчивые к грибку деревья выделяют меньше веществ, предназначенных для отпугивания насекомых-вредителей, а значит, они более подвержены другому врагу современных ясеней – ясеневой изумрудной узкотелой златке (Agrilus planipennis). Этому жуку был ранее посвящен специальный очерк. Поэтому, распространяя устойчивые к усыханию ясени, надо быть осторожными. Но Баггз все равно считает, что нынешнее положение дел оставляет куда больше поводов для оптимизма, чем ситуация 2012 года, когда казалось, что европейские ясени обречены.

Итоги исследования опубликованы в журнале Nature.