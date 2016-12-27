Три гена позволяют быть толстыми и здоровыми

Хотя избыточный вес служит фактором риска диабета и других заболеваний, примерно 15 – 20 % страдающих ожирением людей не испытывают отрицательных последствий своего веса. Как оказалось, дело в особой комбинации генов. Исследование выявило три гена, которые, как представляется, влияют на механизмы отложения жира в теле или же на поступление его в кровь. Изучить связь генетических профилей людей, с их весом и состоянием здоровья ученые решили после того, как в исследовании с участием более 100000 человек в Дании было обнаружено, что избыточным весом (по индексу массы тела) более вероятно проживут дольше, чем те, кто относится к категориям людей с нормальным весом, недостаточным или тучных.

Исследованием руководил генетик Хаджа Кадармидин (Haja Kadarmideen) из Копенгагенского университета. Ученые отобрали 60 мужчин и женщин с патологическим ожирением (средний ИМТ более 45), половина из которых имела метаболическую болезнь, а другая половина – нет. Все участники ранее подвергались операциям по поводу излишнего веса.

В генотипах участников исследования были проверены десятки тысяч генных вариаций и в итоге обнаружены три гена, которые значительно отличались у двух групп, как по генетической последовательности, так и по уровню активности. Когда была более подробно изучена активность этих генов в жировой ткани, ученые пришли к выводу, что эти гены играют важную роль в регулировании того, как транспортируется и хранится жир в клетках. Команда теперь надеется повторить результаты в более крупном исследовании.

В будущем, считают ученые, станет возможным давать человеку персонифицированные медицинcкие рекомендации на основе ИМТ, генетического профиля и других биомаркеров. «Это открывает возможности диагностики, разработки лекарств и диагностики с учетом конкретных генов», – говорит Хаджа Кадармидин. Но ученые предупреждает, что полученные результаты не стоит воспринимать как предлог для отказа от базовых принципов сбалансированного питания и физических упражений, так как эти факторы оказывают влияние на здоровье человека независимо от веса.

Результаты исследования опубликованы в электронном научном журнале PLOS ONE.