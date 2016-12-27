Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
27 декабря 2016, вторник, 16:58
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
27 декабря 2016, 13:55
биология генетика

Три гена позволяют быть толстыми и здоровыми

eltpics/Flickr

Хотя избыточный вес служит фактором риска диабета и других заболеваний, примерно 15 – 20 % страдающих ожирением людей не испытывают отрицательных последствий своего веса. Как оказалось, дело в особой комбинации генов. Исследование выявило три гена, которые, как представляется, влияют на механизмы отложения жира в теле или же на поступление его в кровь. Изучить связь генетических профилей людей, с их весом и состоянием здоровья ученые решили после того, как в исследовании с участием более 100000 человек в Дании было обнаружено, что избыточным весом (по индексу массы тела) более вероятно проживут дольше, чем те, кто относится к категориям людей с нормальным весом, недостаточным или тучных.

Исследованием руководил генетик Хаджа Кадармидин (Haja Kadarmideen) из Копенгагенского университета. Ученые отобрали 60 мужчин и женщин с патологическим ожирением (средний ИМТ более 45), половина из которых имела метаболическую болезнь, а другая половина – нет. Все участники ранее подвергались операциям по поводу излишнего веса.

В генотипах участников исследования были проверены десятки тысяч генных вариаций и в итоге обнаружены три гена, которые значительно отличались у двух групп, как по генетической последовательности, так и по уровню активности. Когда была более подробно изучена активность этих генов в жировой ткани, ученые пришли к выводу, что эти гены играют важную роль в регулировании того, как транспортируется и хранится жир в клетках. Команда теперь надеется повторить результаты в более крупном исследовании.

В будущем, считают ученые, станет возможным давать человеку персонифицированные медицинcкие рекомендации на основе ИМТ, генетического профиля и других биомаркеров. «Это открывает возможности диагностики, разработки лекарств и диагностики с учетом конкретных генов», – говорит Хаджа Кадармидин. Но ученые предупреждает, что полученные результаты не стоит воспринимать как предлог для отказа от базовых принципов сбалансированного питания и физических упражений, так как эти факторы оказывают влияние на здоровье человека независимо от веса.

Результаты исследования опубликованы в электронном научном журнале PLOS ONE.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Facebook Google GPS IBM iPhone PRO SCIENCE видео ProScience Театр Wi-Fi альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса визуальная антропология вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии коронавирус космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. открытия палеолит палеонтология память педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы ракета растения РБК РВК регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа эволюция эволюция человека экология эпидемии этнические конфликты этология ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.