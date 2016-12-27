Гены денисовского человека помогают переносить холод

В ходе нового исследования были определены варианты генов, которые помогают гренландским эскимосам адаптироваться к холоду. Авторы работы предполагают, что эти генетические варианты могли быть заимствованы современными людьми от денисовского человека, предполагаемого вида древних людей, который наряду с неандертальцем отделился от наших предков около полумиллиона лет назад.

«После распространения современных людей по всему миру, они скрещивались с денисовскими людьми и неандертальцами, которые уже жили в различных средах обитания на протяжении сотен тысяч лет, – говорит Расмус Нильсен (Rasmus Nielsen), профессор Калифорнийского университета в Беркли и руководитель исследовательской группы. – Этот обмен генами мог помочь группам современных людей адаптироваться и завоевывать новые среды обитания».

Команда Расмуса Нильсена изучила группу генов, влияющую на распределение жира в организме, в частности, количество бурого жира, используемого для выделения тепла в организме, и другие особенности развития, способные повысить устойчивость к холоду. Подробнее об этих физиологических механизмах можно узнать из специального очерка «Белый и бурый».

Данные гены были изучены у почти 200 гренландских эскимосов. Затем их сравнили с геномами неандертальца, денисовского человека, а также современных людей со всего мира. Как оказалось, между этими генами у гренландцев и неандертальцев наблюдалось лишь частичное совпадение, а вот у денисовского человека нашли все те же варианты генов, что у современных гренландских эскимосов.

В 2014 году Расмус Нильсен и его коллеги установили, что тибетцы унаследовали от денисовского человека необычный вариант гена, участвующего в выработке организмом гемоглобина. Он позволяет жителям Тибета лучше переносить условия высокогорья.

Нынешнее исследование опубликовано в журнале Molecular Biology and Evolution.