Путин назвал Россию экологическим донором мира

Президент РФ Владимир Путин отметил «гигантский природный ресурсный потенциал России» и назвал страну экологическим донором мира. Об этом пишет RT.

«Наша страна располагает колоссальными запасами пресной воды, лесных ресурсов, огромным биоразнообразием и выступает как экологический донор мира, обеспечивая ему почти 10% биосферной устойчивости», — заявил Путин в ходе заседания Государственного совета Российской Федерации.

Глава российского государства также напомнил, что 2017 год объявлен Годом экологии. «Работа предстоит долгосрочная, на 20–30 лет. Но, если не начинать масштабные мероприятия по этому направлению, будем вечно топтаться на месте, ссылаясь на то, что денег не хватает на решение текущих задач. На потом откладывать уже невозможно», — заявил Путин, его слова приводит Первый канал.

Владимир Путин отметил необходимость сокращения вредных выбросов в атмосферу, воду и почву в два раза. Такие меры предполагается реализовать, в частности, за счет переоборудования предприятий. Президент подчеркнул, что в этом вопросу нельзя придерживаться полумер, иначе это может привести к «критическому уровню загрязнений».