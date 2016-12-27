Центр Кудрина нашел причину неудачи реформ в России

Центр стратегических разработок (ЦСР) под управлением экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина назвал административные барьеры, недостаточную проработку и действия лоббистов главными причинами неудач предыдущих экономических стратегий в России. Такой вывод сделан в докладе «Анализ факторов реализации документов стратегического планирования верхнего уровня», опубликованном на сайте ЦСР.

Эксперты центра проанализировали «Стратегию-2020», майские указы президента РФ и главные национальные проекты.

«Стратегия-2020» была разработана Высшей школой экономики (ВШЭ) и Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Алексей Кудрин назвал ее декларацией о намерениях, поскольку документ так и не был закреплен на официальном уровне.

Опросив 75 представителей органов власти, ЦСР пришел к выводу, что уровень выполнения предложенных мер не превышает 29%. То есть каждую рекомендацию выполнили не более чем на треть. Эксперты подчеркнули, что выполненные меры были техническими и не требовали значительных изменений госаппарата.

Кроме того, авторы стратегии констатировали имитацию и формальный подход к реализации мер и поручений. Речь идет, например, о развитии общественных институтов, реальном федерализме и местном самоуправлении, новой модели роста и обеспечении макроэкономической стабильности.

Впрочем, были полностью реализованы новые бюджетные правила, изменение в пенсионной системе в части снижения взносов ПФР с 26% по 22%, запрет на курение в общественных местах и некоторые другие.

В исследовании ЦСР отмечается, что загруженность госаппарата и затрудненная координация министерств на фоне высоких цен на нефть стала причиной практически непреодолимых административных барьеров.

Противодействие лоббистов, действующих «сугубо прагматически», некоторые эксперты склонны считать главной причиной невыполнения «Стратегии-2020». В докладе рекомендуется бороться с группами влияния бы «через эффективные каналы общественного участия, институты прямой и представительной демократии».

Как подчеркнули эксперты ЦСР, некоторые пункты программы не выполняются вообще или «реализуются в прямо противоположном направлении». К ним относятся сокращение государственного сектора, предотвращение «утечки мозгов» и улучшение налогового администрирования, адаптация бюджетных расходов к модернизации.

В мае ЦСР предоставит собственную стратегию развития РФ на 2018-2024 годы.