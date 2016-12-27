«Ростелеком» закупит ПО у Microsoft на 1,26 млрд рублей

Компания «Ростелеком» приобретет 133 тысяч лицензий для программного обеспечения от американской компании Microsoft на 1,26 млрд рублей, передает телеканал «Дождь».

Данные о закупке опубликованы на сайте компании. Согласно размещенной информации, поставщиком «Ростелекома» является компания «Компарекс», в 2013 году выигравшая конкурс на поставку лицензий Microsoft за 1,8 млрд рублей.

При этом, по информации телеканала, ранее речь шла о временных лицензиях до 30 ноября 2016 года, а сейчас, как сообщают «Ведомости», «Ростелеком» купит лицензии в бессрочное пользование, причем по ценам 2013 года.

Кроме того, по данным издания, сделка не попадает под закон, ограничивающий свободные закупки иностранного ПО органами госвласти. «Нынешняя закупка не противоречит положению о закупках, поскольку речь идет не о приобретении нового ПО, а о выкупе ранее закупленных лицензий»,— заявил «Ведомостям» представитель «Ростелекома».

Источник уточнил, что с помощью бессрочных лицензий у компании будет время начать разработку российского аналога софта.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» отразил кибератаки на крупнейшие российские банки