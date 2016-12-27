Микки Рурк изъявил желание провести бой в России

Менеджер американского киноактера и боксера Микки Рурка Михаил Корнилов сообщил, что его подопечный может в феврале-марте 2017 года провести бой на Урале. Об этом он рассказал ТАСС.

«Мы ведем работу над тем, чтобы организовать на Урале бой для Микки. Там же в одном из главных боев планируется поединок Егора Мехонцева, сейчас мы ведем переговоры по этому мероприятию с несколькими уральскими партнерами», — сказал Корнилов.

Менеджер киноактера рассказал, что 64-летий Рурк тренируется каждый день и постоянно интересуется, «когда уже сможет подраться в России».

В 2014 году Микки Рурк в Москве нокаутировал 29-летнего американца Эллиота Сеймура.

Однако позже стало известно, что поединок был постановочным, а его соперник оказался бездомным и страдает психическим расстройством.

Позже Сеймур признался, что ему заплатили за проигрыш. Однако он заявил, что Микки Рурк, «хороший человек и великий актер», об этом не знал.