Генпрокуратура оценит слова Рынски о гибели жуналистов в крушении Ту-154

Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной сообщил, что его ведомство даст правовую оценку высказываниям блогера и светского обозревателя Божены Рынски, связанным с гибелью журналистов НТВ во время крушения Ту-154 над Черным морем. Он сообщил «Интерфаксу», что запрос о проверке направил член Общественной палаты Артем Кирьянов.

«Запрос будет рассмотрен в установленном порядке, как только мы получим соответствующие документы. Сообщению Божены Рынски, опубликованному в ее персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка. Безусловно, в случае обнаружения признаков нарушения закона, мы примем все необходимые в данной ситуации меры реагирования», — сказал Куренной.

Агентство цитирует пост Рынски в Facebook: «Весь ансамбль Александрова! Весь... Нет бы весь борт НТВ... Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?».

Позже блогер скрыла запись по просьбе администрации соцсети, посчитавшей ее нетактичной.

Свою оценку высказываниям Рынски дал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В целом вот такие уродливые проявления, наверное, сумасшествия, они поражают. Особенно в такие дни. Это полное безумие, сумасшествие, и абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения», — сказал Песков.

Два года назад между Боженой Рынской и журналистами НТВ произошел конфликт, закончившийся судебным разбирательством.