Российские автошколы задумали сделать теоретическое обучение удаленным

Председатель правления Гильдии автошкол России Сергей Лобарев сообщил, что со следующего года в отечественных автошколах может быть введено дистанционное преподавание теоретической части, передает «Москва 24».

По словам Лобарева, сначала будет создан сервис для удаленного обучения, который в январе 2017 года пройдет тщательное тестирование на предмет реализации программы по изучению теоретического курса вождения.

«Кандидат будет заходить туда под своими учетными данными и слушать лекции, преподаватель сможет давать задания и контролировать их выполнение. А руководитель автошколы сможет контролировать онлайн любую группу и давать указания инструктору», — пояснил Лобарев. По итогам испытаний удаленные теоретические занятия могут распространить на все российские автошколы.

Лобарев уточнил, что программа, о которой идет речь, совместима со всеми популярными операционными системами. «Занятия смогут посещать даже те ученики, которые живут за 100-150 километров от автошколы», —анонсировалруководитель Гильдии автошкол.