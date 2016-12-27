Установлена личность ранившего полицейских на западе Москвы

МВД РФ установило личность человека, устроившего стрельбу на западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее стало известно, что около 1:30 по мск трое полицейских и двое работников коммунальных служб получили ранения зарядами дроби из охотничьего ружья в перестрелке, завязавшейся в подъезде дома, расположенного по адресу улица Ельнинская, дом 2, корпус 2. По данным СМИ, в этом доме проводилась операция по поимке и задержанию опасного преступника. Он ранил из ружья полицейских и укрылся в одной из квартир на седьмом этаже 9-этажного дома.

«Четверо пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение, одному сотруднику полиции помощь оказана на месте. Личность стрелявшего установлена. Принимаются меры к задержанию преступника», — сообщила пресс-служба МВД.