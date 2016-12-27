Четверо российских лыжников отстранены от соревнований

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подтвердила информацию о том, что от участия в соревнованиях временно отстранены лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов. Об этом пишет «Р-Спорт».

Такое решение было принято Международной федерацией лыжного спорта (FIS) в связи с подозрением спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

Таким образом спортсмены пропустят лыжную многодневку «Тур де Ски», которая пройдет с 31 декабря по 8 января в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что FIS отстранила от участия в соревнованиях шестерых российских спортсменов. Евгения Шаповалова и Юлия Иванова подтвердили свое отстранение.

В «Тур де Ски» Россию будут представлять Сергей Устюгов, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Петр Седов, Ермил Вокуев, Алексей Червоткин, Юлия Чекалева, Полина Кальсина, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Ольга Царева, Мария Гущина и Анна Нечаевская, говорится на портале «Чемпионат».